Об этом сообщили в Агентстве общественного здоровья Канады.
Правило будет распространяться на все вакцины, которые утверждены Департаментом здравоохранения страны.
“Серьезные побочные эффекты от вакцины невероятно редки. Тем не менее в очень маловероятном случае неблагоприятной реакции мы хотим, чтобы у канадцев была поддержка”, – заявил премьер-министр Джастин Трюдо.
В агентстве отметили, что программа призвана убедиться в наличии справедливого доступа всех канадцев к поддержке в случае побочной реакции на вакцину.
Прежде чем вакцина станет общедоступной, она пройдет клинические испытания с участием тысяч людей. Вакцину Pfizer-BioNTech, одобренная в среду Министерством здравоохранения Канады, испытали на более 40 000 добровольцах. Несмотря на то, что побочные эффекты у некоторых участников действительно были, почти все они длились недолго, и вакцина была признана безопасной для широкой общественности.
- Ранее сообщалось, что Канада заказала доз вакцины от COVID-19 в количестве, необходимом для вакцинации 153,9 млн человек, в то время как население страны составляет 37,59 миллиона.
- 8 декабря в в Великобритании начали вакцинацию населения против коронавируса Covid-19.
- Накануне Управление контроля качества продуктов и медикаментов США (FDA) официально одобрило вакцину от COVID-19 производства компании Pfizer.