Федеральное правительство Канады объявило, что каждый гражданин, у которого возникнут серьезные осложнения после вакцины COVID-19, будет иметь право на компенсацию.

Об этом сообщили в Агентстве общественного здоровья Канады.

Правило будет распространяться на все вакцины, которые утверждены Департаментом здравоохранения страны.

“Серьезные побочные эффекты от вакцины невероятно редки. Тем не менее в очень маловероятном случае неблагоприятной реакции мы хотим, чтобы у канадцев была поддержка”, – заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

В агентстве отметили, что программа призвана убедиться в наличии справедливого доступа всех канадцев к поддержке в случае побочной реакции на вакцину.

Прежде чем вакцина станет общедоступной, она пройдет клинические испытания с участием тысяч людей. Вакцину Pfizer-BioNTech, одобренная в среду Министерством здравоохранения Канады, испытали на более 40 000 добровольцах. Несмотря на то, что побочные эффекты у некоторых участников действительно были, почти все они длились недолго, и вакцина была признана безопасной для широкой общественности.