На территории Юкона (Канада) золотоискатель случайно нашел мумию волчонка, которому не было и года. Тело хранилось в вечной мерзлоте.

Об этом в своем исследовании заявила группа ученых из Университета Де-Мойн в Айове, США.

Ученые считают, что животное погибло почти 57 тысяч лет назад.

“Это самая доскональная волчья мумия, которую когда-либо находили. Она целая практически на сто процентов. Ей не хватает только глаз”, – отметила Джули Мичен, ведущий автор научной работы, посвященной находке.

По ее словам, тело сохранилось спустя более 57 тысяч лет благодаря случайному стечению обстоятельств. Ученые определили, что щенок волка находился в логове в тот момент, когда оно обрушилось. Таким образом животное было похоронено в зоне вечной мерзлоты.

Волчонку на момент смерти было не более семи месяцев. В его рационе преобладала рыба, в частности лосось.

Ученые провели анализ генома, который подтвердил родство найденного волка с волками Сибири и Аляски.