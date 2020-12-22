Об этом в своем исследовании заявила группа ученых из Университета Де-Мойн в Айове, США.
Ученые считают, что животное погибло почти 57 тысяч лет назад.
“Это самая доскональная волчья мумия, которую когда-либо находили. Она целая практически на сто процентов. Ей не хватает только глаз”, – отметила Джули Мичен, ведущий автор научной работы, посвященной находке.
По ее словам, тело сохранилось спустя более 57 тысяч лет благодаря случайному стечению обстоятельств. Ученые определили, что щенок волка находился в логове в тот момент, когда оно обрушилось. Таким образом животное было похоронено в зоне вечной мерзлоты.
Волчонку на момент смерти было не более семи месяцев. В его рационе преобладала рыба, в частности лосось.
Ученые провели анализ генома, который подтвердил родство найденного волка с волками Сибири и Аляски.
- Ученые из Лондонского и Йоркского университетов воспроизвели голос мумифицированного древнеегипетского жреца Несьямуна, умершего около 3000 лет тому назад. Это удалось сделать с помощью искусственного голосового аппарата.