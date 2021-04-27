Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Представниця провайдера Telus Ліз Сові повідомив, що в будинку бобрів були виявлені частини підземних кабелів, які обслуговують Тамблер Рідж. За його словами, постраждали близько 900 інтернет-користувачів і 60 телеглядачів.
Зазначається, що, коли бригади підійшли до найближчої греблі, вони виявили, що бобри перекусили оптоволоконний кабель в декількох точках, що призвело до значних пошкоджень. Кабель був прокладений під землею на глибині близько метра і захищений кабелепроводом товщиною 12 см, який вони також перегризли.
Сові назвала цей інцидент “дуже незвичайним і унікальним для Канади поворотом подій”.
- У місті Стерджен-Бей (штат Вісконсін) австралійська вівчарка на прізвисько Келлі викрала джип свого господаря і врізалася ним у будівлю художньої галереї.