Спасатели сообщили, что в Карпатах - шторм. Туристам настоятельно рекомендуют отказаться от похода на высокогорье.

Об этом сообщила пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Отмечается, что по состоянию на 10:00 на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 10 м), высокая влажность (намерзает лед), ветер южный, 22 м/с. Температура окружающей среды -5 °С.

“Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода на высокогорье!” – подчеркнули спасатели.