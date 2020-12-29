Об этом сообщила пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста.
Отмечается, что по состоянию на 10:00 на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 10 м), высокая влажность (намерзает лед), ветер южный, 22 м/с. Температура окружающей среды -5 °С.
“Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода на высокогорье!” – подчеркнули спасатели.
- Добавим, что сегодня, 29 декабря, в большинстве областей прогнозируются сильные порывы ветра – до 20 м / с, а в Карпатах – до 30 м / с. Температура воздуха будет колебаться от + 5 ° C до +13 ° C.