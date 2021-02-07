В субботу, 6 февраля, во время катания на лыжах потерял ориентир и заблудился турист из г.. Берегово. Еще один лыжник из Львова травмировался.

Об этом сообщает пресс служба Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Заблудившегося 24-летнего мужчины нашли в лесном массиве вблизи горнолыжного комплекса “Драгобрат” в удовлетворительном состоянии.

“В 13:45 он позвонил в Службу спасения. На поиски парня в горы отправились 6 специалистов Раховского горной поисково-спасательной группы”, – говорится в сообщении.

Также специалисты ДСНС с Воловецкой горной поисково-спасательной группы надавлю первую доврачебную помощь 27-летнему львовянину, который травмировал колено во время катания на лыжах.

Спасатель призвали туристов не переоценивать свои силы во время катания на лыжах и сноубордах.