Об этом сообщает пресс служба Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.
Заблудившегося 24-летнего мужчины нашли в лесном массиве вблизи горнолыжного комплекса “Драгобрат” в удовлетворительном состоянии.
“В 13:45 он позвонил в Службу спасения. На поиски парня в горы отправились 6 специалистов Раховского горной поисково-спасательной группы”, – говорится в сообщении.
Также специалисты ДСНС с Воловецкой горной поисково-спасательной группы надавлю первую доврачебную помощь 27-летнему львовянину, который травмировал колено во время катания на лыжах.
Спасатель призвали туристов не переоценивать свои силы во время катания на лыжах и сноубордах.
- Ранее сообщалось, что украинские туристы провалились под лед на озере Морской глаз в польских горах.