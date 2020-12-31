Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Возле Славского и Воловца начался мощный снегопад. По состоянию на 16:00 там выпало более 3 см снега. Снег продолжает падать и усложняет ситуацию на дорогах.
В ДСНС Украины предупреждают, что в западных областях, в частности Карпатах, 31 декабря ожидаются сильные снегопады, на дорогах – гололедица, поэтому водителям нужно быть особенно бдительными. Спасатели также призывают воздержаться от самостоятельных походов в горы.
Однако снегопады, похоже, смущают только водителей и спасателей. Туристы в восторге от заснеженных Карпат.
На популярном горнолыжном курорте Буковель также бурлит зима. На склонах гор достаточно снежного покрова для любимых развлечений. В восторге не только дети, но и взрослые.
В то же время пользователи соцсетей активно распространяют атмосферные фото с заснеженных Карпат. Похоже, природа решила добавить новогоднего настроения в последний день 2020 года.
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Буковель – один на один з природою pic.twitter.com/vH3tAWwc0T
— макарон (@makarrosha) December 30, 2020
- Ранее сообщалось, что Буковель, популярний карпатський гірськолижний курорт України, буде працювати незважаючи на карантин.