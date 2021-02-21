В Каталонии уже несколько дней не утихают уличные протесты из-за ареста рэпера Пабло Хаселя, приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление монархии и полиции.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Хаселя арестовали и приговорили к тюремному заключению за твиты и песню, размещенную на платформе YouTube, в которых он называл представителей королевского дома Испании паразитами и преступной бандой, а также обвинял полицию в убийствах мигрантов.

Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, но не сделал этого. Каталонская полиция арестовала его через несколько дней. Именно этот арест вызвал протесты по всей Каталонии, которые позже распространились на Мадрид и Валенсию. Сначала мирные демонстрации переросли в стычки с полицией.

Как сообщает испанское издание El Pais, в одном из таких столкновений 19-летняя девушка потеряла глаз.

В четверг в Барселоне около 500 демонстрантов устроили потасовки с полицией возле здания регионального управления внутренних дел. А после продолжили марш по улицам города. Демонстранты миновали офисы газеты El Periódico de Catalunya. Некоторые из протестующих разбили окна в здании и выкрасили входную дверь аэрозольной краской. В то время в офисах находились около 30 человек.

Еще на одной улице протестующие соорудили баррикаду из мусорных контейнеров и подожгли их.

Лейтенант службы безопасности Барселоны Альберт Батль в пятницу подсчитал, что в результате трех ночей протестов сумма нанесенного ущерба составляет от 400 000 до 500 000 евро.

Аналогичные беспорядки произошли и в других городах Каталонии. В Сабаделе люди бросали яйца, бутылки в офицеров перед штаб-квартирой национальной полиции, а также сожгли контейнеры для мусора.

В Таррагоне более 100 протестующих заблокировали кольцевую дорогу A-7 мусорными контейнерами. Самый напряженный момент произошел недалеко от кампуса университета Ровира-и-Вирджили, когда молодой протестующий попытался забраться на движущуюся полицейскую машину. Когда машина не остановилась, протестующий упал на землю и получил тяжелые травмы.

За первые два дня протестов в Каталонии был арестован 51 человек, большинство из которых в возрасте от 16 до 25 лет. Еще 55 человек нуждались в медицинской помощи, в том числе 31 сотрудник региональной полиции.

За что осудили Хаселя?

Осуждение Хаселя за прославление терроризма и оскорбление короны основано на 64 сообщениях, которые он опубликовал в Twitter в период с 2014 по 2016 год.

В одном из сообщений марта 2016 года он разместил фотографию Виктории Гомес, члена левой террористической группировки GRAPO, с сообщением: “Демонстрации необходимы, но их недостаточно. Давайте поддержим тех, кто пошел дальше”.

Кроме того, обвинение рэпера касалось и его песни, опубликованной в YouTube. Лирика включала такие фразы, как “бедняки попадают в тюрьму, но не инфанта Кристина [сестра короля], хотя половина страны хочет, чтобы она получила гильотину”.

Хасель, настоящее имя которого Пабло Ривадулла Дуро, был приговорен в марте 2018 года к тюремному заключению сроком на два года и один день, но позже апелляционный суд сократил срок наказания до девяти месяцев и одного дня, поскольку его твиты “не представляли реального риска кому-либо”. В конечном итоге это решение было поддержано Верховным судом в мае 2020 года.

Ранее Хасель не раз появлялся в суде: он был осужден за нападение на журналиста в 2016 году. В марте 2015 года он получил еще два года тюремного заключения за написание и распространение песен, в которых восхвалялись нападения террористов таких групп, как ныне несуществующая баскская группа ETA и “Аль-Каида”. Хотя за это Хасель не отбывал тюремный срок.