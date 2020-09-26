При падении самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области погиб курсант Александр Скочков. Он был сыном штурмана Ил-76, сбитого оккупантами в небе над Луганском.

Об этом говорится в списке погибших, который опубликовал Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

“Солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич, 05.04.2000 г.р.”, – говорится в списке.

Отец курсанта, Игорь Скочков, 1977 г. н. Э., Капитан гвардии, штурман авиационной эскадрильи погиб в 2014 году. Игорь Скочков был похоронен в Мелитополе, а также учился в том же университете — ХУВС.

“Я теперь точно знаю, что снаряд попадает дважды в одну и ту же воронку. Ложится с точностью миллиметр к миллиметру, разбросав вокруг сотни осколков. И каждый несет смерть … Среди курсантов летного училища, которые находились на борту Ан-26, потерпел крушение под Чугуевом, был Александр Скочков. Сын капитана Игоря Скочкова, штурмана Ил-76, сбитого российскими оккупантами в небе Луганска”, – написал Алексей Петров в Facebook.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба.

В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.

По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.

Правительство сформировало комиссию для расследования аварии.