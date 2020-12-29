Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на данный момент в застенках оккупантов на Донбассе находится 251 украинец.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Омбудсмен напомнила, что 29 декабря 2019 года на подконтрольную правительству Украины территорию вернулось 76 граждан, в том числе 12 военнослужащих, находившихся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса.

Она также отметила, что сейчас в застенках оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остаются 251 гражданин Украины.

“Их освобождение является самым важным заданием всех привлеченных компетентных органов к этому процессу. Буду продолжать свою работу для освобождения наших сограждан, находящихся в незаконном заключении страны-оккупанта РФ и призываю международное сообщество действовать вместе в этом направлении, чтобы ускорить их возвращение к мирной жизни”, – добавила Денисова.