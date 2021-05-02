Три людини загинули й щонайменше семеро отримали поранення в результаті стрілянини в казино Oneida в штаті Вісконсин (США).

Про це повідомили в Twitter закладу, докладніше пише сайт американського телеканалу NBC News.

“На даний час в казино Oneida спостерігається активна стрілянина. Кілька поліцейських працюють над тим, щоб зробити будівлю безпечною. Будь ласка, не підходьте до казино на шосе 172. Ми опублікуємо додаткову інформацію, як тільки вона стане доступною”, – повідомили в Oneida.

За даними NBC News, підозрюваний був застрелений під час затримання. Про його мотиви не повідомляється.

Представниця Oneida зазначила, що стрілянина сталася в їдальні готелю Radisson Inn, який пов’язаний з казино.

В результаті стрілянини загинули дві особи, семеро отримали поранення. Інформації про стан постраждалих поки немає.