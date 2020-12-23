В Кении обнаружили новый вид млекопитающих

Группа исследователей из Университета Хельсинки обнаружила в горах Таита в Кении дамана, который может принадлежать к виду, ранее неизвестному науке.

Об этом пишет Science Daily.

О разнообразии даманов известно очень мало, потому что эти животные, похожие на крупных морских свинок, но являющиеся дальними родственниками слонов. В основном они активны ночью в кронах деревьев в тропических лесах Африки.

Эти млекопитающие, как известно, способны кричать с силой более ста децибел, но крики, записанные в лесах Таиты, больше нигде не описаны.

Отмечается, что древесные даманы умеют петь. Их песня может продолжаться более двенадцати минут и состоит из разных слогов, которые комбинируются и повторяются по-разному.

“Поющие животные, вероятно, являются самцами, пытающимися привлечь самок, желающих спариться”, – считает соавтор исследования Ханна Рости, которая провела три месяца в лесах Таиты, следя за ночными млекопитающими и записывая их вокализацию.

Результаты показывают, что две популяции галаговых в холмах Таита могут принадлежать к разным видам. Крики животных из меньшей популяции очень похожи на крики кенийского прибрежного карликового галаго, вида, который ранее считался обитающим только в прибрежных лесах на небольшой высоте. Своеобразные крики второй популяции пока нельзя с уверенностью связать ни с одним из известных видов.