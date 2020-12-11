У мэра Харькова Геннадия Кернеса отказали почки. Сейчас он находится на стопроцентном гемодиализе.

Данную информацию #Буквам подтвердил друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс.

Как известно, мэр Харькова находится в берлинской клинике “Шарите”, где лечит осложнения после перенесенного коронавируса COVID-19.

Информацию о том, что у Кернеса отказали почки, подтвердили в комментарии #Буквам и в Харьковском горсовете.

“К сожалению, правда. Но в этом особой трагедии пока никто не видит. Врачи подключили его к гемодиализу и прогнозов пока не дают никаких по поводу работы почек. Хотят понаблюдать какое-то время”, – отметил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

Он добавил, что, исходя из состояния здоровья Кернеса, будет уточнена либо подтверждена дата его возвращения в Украину.

“Исходя из этого будет либо уточнена, либо подтверждена дата его возвращения”, – заявил Сидоренко.

Ранее Павел Фукс сообщал, что мэр Харькова планирует вернуться из Германии в Украину 30 декабря.

Сидоренко также сообщил #Буквам, что, согласно его информации, обе почки отказали уже во время лечения в Германии.

“Насколько я знаю, это произошло буквально сегодня-вчера. Точно не могу сказать”, – рассказал он.

Стоит отметить, что ранее сегодня сын Кернеса в комментарии харьковским СМИ заявлял, что пока не владеет информацией по поводу ухудшения состояния здоровья своего отца.

“У меня нет такой информации про отказ почки. Ничего вам сказать не могу. Последний раз неделю назад разговаривали. Это наши семейные дела. С трудом, но говорит, скоро вернется в Харьков”, — заявлял Кирилл Кернес в комментарии изданию МГ “Объектив”.

Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.

17 сентября сообщалось, что мэр Харькова улетел на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. Отмечалось, что Кернес проходит лечение в реанимационном отделении клиники в палате интенсивной терапии.

В клинике отмечали, что состояние здоровья Кернеса улучшается. “Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся на его полное выздоровление”, – говорилось в сообщении медиков.

2 октября стало известно, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

СПРАВКА. Гемодиализ – метод очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Во время гемодиализа происходит удаление из организма токсических продуктов обмена веществ, нормализация нарушений водного и электролитного балансов.