В среду, 24 февраля депутат Харьковского городского совета от "Оппозиционной платформы - За життя" (ОПЗЖ) Андрей Лесик на заседании заявил, что в 2014 году состоялся "вооруженный госпереворот".

Об этом сообщают #Буквы.

В частности, Лесик напомнил, что 17 февраля в офис ОПЗЖ пришли сотрудники СБУ по заявлению неизвестного гражданина о подготовке “тарифного майдана”.

“При этом никаких документов, обосновывающих этот визит, не предъявили. Сама по себе ситуация с приходом в наш офис СБУ не вызывает у меня недоумения. Ведь они постоянно приравнивают к госизмене и сепаратизму действия тех, кто критикует власть… Что сделали в стране, где несколько лет назад произошел вооруженный госпереворот, и никто за это не наказан”, – заявил Лесик.

После этих слов к Лесику обратился и. о. мэра города Игорь Терехов. Он попросил коллегу “закончить здесь это все говорить”.

В то же время несколько депутатов пошли к трибуне со словами “Иди отсюда“. Через несколько минут возле трибуны собралось немало депутатов, которые вытолкали Лесика с трибуны, заблокировав ему доступ к микрофону.

Также депутаты скандировали “Чемодан – вокзал – Россия“, а Терехов призвал их успокоиться и продолжить заседание. Выступление Лесику продолжить не удалось.

Депутат заявил, что собирается сообщить правоохранительным органам о преступлении.

После этого депутаты успокоились и разошлись по местам.