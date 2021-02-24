Об этом сообщают #Буквы.
В частности, Лесик напомнил, что 17 февраля в офис ОПЗЖ пришли сотрудники СБУ по заявлению неизвестного гражданина о подготовке “тарифного майдана”.
“При этом никаких документов, обосновывающих этот визит, не предъявили. Сама по себе ситуация с приходом в наш офис СБУ не вызывает у меня недоумения. Ведь они постоянно приравнивают к госизмене и сепаратизму действия тех, кто критикует власть… Что сделали в стране, где несколько лет назад произошел вооруженный госпереворот, и никто за это не наказан”, – заявил Лесик.
После этих слов к Лесику обратился и. о. мэра города Игорь Терехов. Он попросил коллегу “закончить здесь это все говорить”.
В то же время несколько депутатов пошли к трибуне со словами “Иди отсюда“. Через несколько минут возле трибуны собралось немало депутатов, которые вытолкали Лесика с трибуны, заблокировав ему доступ к микрофону.
Также депутаты скандировали “Чемодан – вокзал – Россия“, а Терехов призвал их успокоиться и продолжить заседание. Выступление Лесику продолжить не удалось.
Депутат заявил, что собирается сообщить правоохранительным органам о преступлении.
После этого депутаты успокоились и разошлись по местам.
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