Очільник Департаменту кіберполіції Нацполіції Олександр Гринчак заявив, що в Україні не передбачена кримінальна відповідальність за коментар у соціальних мережах. Однак дії користувачів відстежуються.

Про це він повідомив в інтерв’ю РБК-Україна.

“Якщо це просто перепост або коментар, то кримінальної відповідальності немає”, – зазначив Гринчак.

При цьому голова кіберполіції додав, що в Службі безпеки України є відділ з тероризму. Його працівники відстежують заклики, пов’язані з тероризмом. Якщо кіберполіція фіксує такі заклики, то передає їх колегам з СБУ.

Гринчак наголосив, що інтернет безмежний, і відстежити все на 100% неможливо.

“У будь-якому випадку, якщо людина в Facebook здивує повідомленням про план здійснити терористичний акт, то його слова вже несуть вагомі наслідки та є склад злочину. Facebook теж за цим стежить і на це реагує”, – додав він.