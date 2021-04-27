У Києві поліціянти затримали 16-літнього підлітка за підозрою у вбивстві власних батьків та молодшого брата.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Вчора до столичної поліції звернулась місцева мешканка із повідомленням про те, що близько трьох днів не виходить на зв’язок її син, який разом із дружиною та дітьми проживає у квартирі на вулиці Ревуцького. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група поліції.

За словами начальник поліції Києва Андрія Крищенка, на місці правоохоронці поспілкувались із заявницею та сусідами, після чого було вирішено залучити ДСНС для аварійного відкриття дверей.

“Потрапивши до квартири, ми виявили тіла власників помешкання та їхнього малолітнього сина зі слідами насильницької смерті. Усі троє – місцеві мешканці 1971, 1979 та 2012 років народження. Після проведення комплексу оперативно-пошукових заходів, ми встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих. На розшук зловмисника по тривозі був піднятий увесь особовий склад Дарницького управління поліції. Підлітка затримали під час відпрацювання району у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, при собі він мав ніж, який було вилучено та направлено для проведення відповідної експертизи”, – сказав Крищенко.

Як з’ясувалось, хлопець під час конфлікту з батьками спочатку вбив батька та маму, а потім і малолітнього брата. Із трупами юнак ще три дні жив у квартирі, а коли батьків почали розшукувати родичі, вирішив втекти.

“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Найближчим часом фігуранту буде повідомлено про підозру та суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі”, – додав Крищенко.