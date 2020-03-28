Об этом сообщила главный врач Александровской клинической больницы города Киева Людмила Антоненко на своей странице в Facebook.

“Горжусь своим коллективом и выражаю благодарность всем тем, с кем мы на рабочем месте сейчас практически живем! Мы первыми в Украине приняли удар COVID-19. Этот невидимый враг не теряет времени и не дает нам перерыв”, – говорится в сообщении.

По словам Антоненко, сегодня в Александровской клинической больнице г. Киева находится 38 больных коронавирусом. Все они стабильны, кроме одного.

Отмечается, что молодой человек 30-ти лет, с тяжелой двусторонней тотальной пневмонией вчера был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), так называемые “искусственные легкие”.

“Сейчас мы боремся за жизнь этого пациента. Задача побороть коронавирус является нашей общей! Прервите цепь заражений, оставаясь дома. Именно этим вы поможете нам выстоять, а мы будем помогать тяжелобольным выжить. Бережем друг друга и ценим каждое мгновение жизни!” – резюмировала она.