В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 37 больных коронавирусом COVID-19, из них 4 медика, один человек умер.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-аккаунте.

“Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 37 человек. Четверо из них – медики. Один случай за минувшие сутки – к сожалению, летальный”, – говорится в сообщении.

В частности, заболели 22 женщины (в возрасте от 26 до 79 лет), 11 мужчин (от 18 до 82 лет), а также 1 девушка и 3 юноши (до 17 лет).

Трех пациентов госпитализировали в столичные больницы. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Всего в столице уже 1159 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Кличко отметил, что за прошедшие сутки выздоровело 7 киевлян. Всего с начала пандемии излечились 60 человек.