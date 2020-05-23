Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
“Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 47 человек. Среди них – 14 медиков”, – говорится в сообщении.
В частности, заболели:
- 29 женщин в возрасте от 18 до 63 лет;
- 16 мужчин в возрасте от 32 до 74 лет;
- 2 мальчика, котором 7 и 14 лет.
В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Отмечается, что больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе – 10 больных. В Святошинском – 9 и в Деснянском районе – 8 случаев заболевания.
Выздоровели за сутки 13 человек. Всего коронавирус преодолел 351 житель столицы.
На сегодня в Киеве уже 2569 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
- В Украине уже зафиксировано 20580 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. За сутки обнаружено 432 новых случая.