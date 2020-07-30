В Киеве за минувшие сутки коронавирус COVID-19 подтвердили у 199 человек. Это самое большое количество за время вспышки в столице.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

“За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 199 жителей Киева. Это самое большое количество за весь период пандемии. На сегодняшний день в столице уже 8131 подтвержденный случай заболевания COVID-19”, – отметил Кличко.

Среди заболевших:

• 59 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

• 135 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет;

• две девочки – 7 и 16 лет, а также три мальчика от 3 до 12 лет.

Как объяснил Кличко, такое количество больных связано со вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации НТУ “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского”. Там за минувшие сутки зафиксировали еще 81 случай заболевания.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Соломенском районе – 95, в Деснянском – 28, в Днепровском, Оболонском и Голосеевском районах – по 14 случаев.