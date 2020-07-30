Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.
“За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 199 жителей Киева. Это самое большое количество за весь период пандемии. На сегодняшний день в столице уже 8131 подтвержденный случай заболевания COVID-19”, – отметил Кличко.
Среди заболевших:
• 59 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;
• 135 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет;
• две девочки – 7 и 16 лет, а также три мальчика от 3 до 12 лет.
Как объяснил Кличко, такое количество больных связано со вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации НТУ “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского”. Там за минувшие сутки зафиксировали еще 81 случай заболевания.
В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Соломенском районе – 95, в Деснянском – 28, в Днепровском, Оболонском и Голосеевском районах – по 14 случаев.
- Предыдущий антирекорд в Киеве зафиксировали 14 июля. Тогда за сутки в столице подтвердили 147 случаев заболевания коронавирусом.
- В Украине по состоянию на 30 июля подтверждено 68 794 случая COVID-19. За сутки обнаружили 1197 новых случаев, что является самым большим суточным показателем с начала эпидемии.