В Киеве за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 200 человек, трое больных умерли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

“Количество больных коронавирусом в столице и далее увеличивается. Еще у 200 жителей Киева обнаружили вирус за прошедшие сутки. Три человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 145 киян. На сегодня в столице уже 9378 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – написал Кличко.

По его словам, за сутки заболели: 99 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 90 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет, а также 7 девочек от 2 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.

Кличко отметил, что выздоровели за прошедшие сутки 42 человека. Всего коронавирус преодолели 3205 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 29. В Днепровском – 28 в Деснянском – 24. В Оболонском и Святошинском районах – по 23 случая.