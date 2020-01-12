В Киеве авто столкнулось с бетонным столбом и загорелось: есть погибшие

В Киеве автомобиль столкнулся с бетонным столбом, перевернулся и загорелся. В результате ДТП один человек погиб, еще четверо - пострадали.

Об этом сообщила пресс служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

“12 января в 3:02 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов, 3, произошло дорожно-транспортное происшествие. На место происшествия были направлены дежурные отделения части специальной пожарной техники отряда технической службы 8-й Государственной пожарно-спасательной части”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате столкновения с бетонным столбом автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и сразу загорелся.

В автомобиле находилось пять человек. Увидев ДТП, очевидцы происшествия помогли четырем пассажирам (две женщины и двое мужчин) выбраться из горящей машины еще до прибытия спасателей.

Водитель автомобиля погиб. Спасатели деблокировали его тело из салона с помощью гидравлического инструмента и передали работникам полиции.

Сейчас обстоятельствами ДТП занимаются правоохранительные органы.