В Киеве авто столкнулось с бетонным столбом и загорелось: есть погибшие

Об этом сообщила пресс служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
“12 января в 3:02 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов, 3, произошло дорожно-транспортное происшествие. На место происшествия были направлены дежурные отделения части специальной пожарной техники отряда технической службы 8-й Государственной пожарно-спасательной части”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате столкновения с бетонным столбом автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и сразу загорелся.
В автомобиле находилось пять человек. Увидев ДТП, очевидцы происшествия помогли четырем пассажирам (две женщины и двое мужчин) выбраться из горящей машины еще до прибытия спасателей.
Водитель автомобиля погиб. Спасатели деблокировали его тело из салона с помощью гидравлического инструмента и передали работникам полиции.
Сейчас обстоятельствами ДТП занимаются правоохранительные органы.
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