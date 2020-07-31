Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, паркинги установят на въездах в столицу по пяти направлениям вблизи таких станций метро: “Академгородок”, “Святошино”, “Красный Хутор”, “Ипподром”, “Сырец”.

Всего на них можно будет разместить около двух тысяч автомобилей.

Кличко отметил, что первая парковка на 193 места уже месяц работает возле станции метро “Выдубичи”. Там установили новое освещение, транспортное и пешеходное ограждение, навигацию.

“Обустроили два пешеходных перехода, сделали дорожную разметку, проложили оптоволокно, вскоре установят десять камер видеонаблюдения”, – рассказал он.

Сейчас власти тестирует, имеет спрос на этот паркинг и надо еще сделать, чтобы людям было удобно.

Столичный мэр подчеркнул, что перехватывающие паркинги дают водителям альтернативу – оставить авто на стоянке и двигаться дальше общественным транспортом.

Благодаря этому, заявил Кличко, “мы разгрузим центральную часть города от частного транспорта и уменьшим пробки в столице”.