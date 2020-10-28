Сегодня возле станции метро "Выдубичи" в Киеве автобус выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева на своей странице у Facebook.

Информация об инциденте поступила в полицию около 19:00.

На вызов выехали врачи, патрульные и следственно-оперативная группа столичной полиции по расследованию ДТП.

“По предварительной информации, водитель автобуса выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ, в результате чего травмировались два человека и один человек погиб на месте происшествия. Пока правоохранители работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства и причины ДТП”, – говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, по итогам которых дадут правовую квалификацию события.