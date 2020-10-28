Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева на своей странице у Facebook.
Информация об инциденте поступила в полицию около 19:00.
На вызов выехали врачи, патрульные и следственно-оперативная группа столичной полиции по расследованию ДТП.
“По предварительной информации, водитель автобуса выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ, в результате чего травмировались два человека и один человек погиб на месте происшествия. Пока правоохранители работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства и причины ДТП”, – говорится в сообщении.
Фото: Нацполиция
Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, по итогам которых дадут правовую квалификацию события.
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