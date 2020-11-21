Об этом проинформировали в пресс-центре Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.
Информация о возгорании поступила спасателям в 17:02.
“Поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги на ул. Академика Палладина возле станции метрополитена “Академгородок”, что в Святошинском районе столицы, горит маршрутное такси. К месту вызова были направлены спасатели”, – сказано в сообщении.
Сотрудники ГСЧС на месте выяснили, что возгорание произошло, когда маршрутное такси находилось возле остановки и водитель ожидал пассажиров. В связи с этим в транспортном средстве, помимо водителя, никого не было.
Мужчина, увидев пламя, самостоятельно покинул маршрутку. В результате инцидента никто не пострадал.
В 17:21 пожар был локализован, а в 17:35 – ликвидирован.
В результате возгорания транспортное средство сгорело полностью.
Причина возникновения пожара сейчас выясняется.
- Ранее в Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами: транспортное средство полностью сгорело. Пострадавших, к счастью, не было.