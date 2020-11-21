Об этом проинформировали в пресс-центре Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Информация о возгорании поступила спасателям в 17:02.

“Поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги на ул. Академика Палладина возле станции метрополитена “Академгородок”, что в Святошинском районе столицы, горит маршрутное такси. К месту вызова были направлены спасатели”, – сказано в сообщении.

Сотрудники ГСЧС на месте выяснили, что возгорание произошло, когда маршрутное такси находилось возле остановки и водитель ожидал пассажиров. В связи с этим в транспортном средстве, помимо водителя, никого не было.

Мужчина, увидев пламя, самостоятельно покинул маршрутку. В результате инцидента никто не пострадал.

В 17:21 пожар был локализован, а в 17:35 – ликвидирован.

В результате возгорания транспортное средство сгорело полностью.

Причина возникновения пожара сейчас выясняется.