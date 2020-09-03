В Киеве из-за аварии без света остались более 600 многоэтажек и 800 частных домов в четырех районах.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, на высоковольтной подстанции “Приорско” аварийно отключился трансформатор.

Отмечается, что без электроснабжения оказались около 650 жилых и 800 частных домов на Виноградаре. В зоне отключения дома в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Подольском районах.

На данный момент специалисты уже выехали на подстанцию, ориентировочное время переподключения оборудования для возврата клиентам света составляет 30-40 минут.

Также работают службы ЗАО “АК “Киевводоканал” для того, чтобы оперативно нормализовать водоснабжение зданий, попавших в зону отключения подстанции. После восстановления электроэнергии работники сразу наладят работу насосного оборудования, чтобы обеспечить соответствующее давление в водопроводной сети.