В Киеве новогодние праздники в детских садах и школах пройдут без присутствия родителей и гостей из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“На сегодня ситуация с заболеваемостью в садиках и школах пока контролируемая… Но мы все понимаем, что эпидемиологическая ситуация – сложная. И вместе мы должны делать все, чтобы предотвратить стремительное распространение вируса. Поэтому новогодние и рождественские праздники в учреждениях дошкольного образования и в школах столицы будут проходить без родителей и приглашенных гостей“, – подчеркнул Кличко.

По его словам, такое решение сегодня принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, проанализировав требования постановления Кабинета Министров и главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

“Так мы избежим скопления людей в детсадах и школах и минимизируем риски инфицирования. Ведь часто дети болеют коронавирусом бессимптомно. Но передают вирус тем, кто с ними контактирует и находится рядом. Я надеюсь на понимание родителей. И на четкое выполнение решения руководителями школ и садиков. Праздники в учебных заведениях будут. Но только для детей!” – отметил Кличко.

(На видео – с 6:30)