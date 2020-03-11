В Киеве из-за введения ограничений в связи с коронавирусом перенесли пробное тестирование внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает корреспондент #Букв.

В частности, пробное ВНО, которое должно было состояться в марте, перенесли на неизвестный срок.

“Мы договорились с региональным центром ВНО о том, что пробные тесты, которые должны были пройти в конце марта, мы проведем после того, как ситуация стабилизируется. Это может быть в апреле”, – заявил Поворозник.

Первый заместитель председателя КГГА также добавил, что учебный процесс будет проводиться дистанционно, в том числе в форме телеуроков.

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