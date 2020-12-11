В Киеве из-за сложных погодных условий, в частности, гололеда общественный транспорт курсирует с отклонением от графика.

Об этом сообщили в КП “Киевпастранс”.

“С начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение – курсирование с отклонением от графика движения – в связи со сложными погодными условиями”, – говорится в сообщении.

По данным “Киевавтодора”, обработка тротуаров, остановок общественного транспорта, лестниц подземных и надземных пешеходных переходов продолжается с прошлых суток.

Работа осложняется непростыми погодными условиями. Ведь на посыпанную солевую смесь намерзает новый слой льда.

Всего с начала непогоды использовано 2143,7 тонн соли, 99,6 тонн песчано-солевой смеси, 258,3 тонн жидких хлоридов.