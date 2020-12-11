Об этом сообщили в КП “Киевпастранс”.
“С начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение – курсирование с отклонением от графика движения – в связи со сложными погодными условиями”, – говорится в сообщении.
По данным “Киевавтодора”, обработка тротуаров, остановок общественного транспорта, лестниц подземных и надземных пешеходных переходов продолжается с прошлых суток.
Работа осложняется непростыми погодными условиями. Ведь на посыпанную солевую смесь намерзает новый слой льда.
Всего с начала непогоды использовано 2143,7 тонн соли, 99,6 тонн песчано-солевой смеси, 258,3 тонн жидких хлоридов.
- В четверг, 10 декабря, в Киеве из-за неблагоприятных погодных условий наблюдались масштабные пробки.