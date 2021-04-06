Об этом сообщили в Главном управлении Держпродспоживслужбы в Киеве.
При участии специалистов ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве провели мониторинг на 1414 объектах.
Из них 206 заведений общественного питания, 439 объектов торговли продовольственными товарами, 753 – непродовольственными товарами. В том числе проверили 378 объектов торговли промгруп, 13 – АЗС (всего составлено 5 протоколов о нарушениях, из них 4 протокола по ст.44-3 КоАП работниками ГУ), 14 финансоих учреждений, 283 офисы, 45 салонов красоты, 19 аптек, медицинская лаборатория, в отношении которого составлен протокол по ст.44-3 КоАП.
Проверено 7 учебных заведений и 9 детских учебных заведений. В частности, специалисты ведомства зафиксировали присутствие детей в школе, в то время как весь учебный процесс должны были перевести в дистанционный режим. Относительно руководства школы составили административный протокол по ст.44-3 КоАП (нарушение правил карантина людей).
Образовательный комплекс Midgard расположен на территории Выставочного центра в Киеве.
Всего в первый день усиленного карантина было зафиксировано 55 нарушений.
- З понеділка, 5 квітня, у Києві посилили карантин, а все через стрімке поширення коронавірусу. Серед обмежень – користуватися громадським транспортом можуть лише співробітники критичної інфраструктури і лише за перепустками.