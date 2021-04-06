В Киеве закрыли частную школу Midgard, которая продолжила работать несмотря на введение строгого карантина.

Об этом сообщили в Главном управлении Держпродспоживслужбы в Киеве.

При участии специалистов ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве провели мониторинг на 1414 объектах.

Из них 206 заведений общественного питания, 439 объектов торговли продовольственными товарами, 753 – непродовольственными товарами. В том числе проверили 378 объектов торговли промгруп, 13 – АЗС (всего составлено 5 протоколов о нарушениях, из них 4 протокола по ст.44-3 КоАП работниками ГУ), 14 финансоих учреждений, 283 офисы, 45 салонов красоты, 19 аптек, медицинская лаборатория, в отношении которого составлен протокол по ст.44-3 КоАП.

Проверено 7 учебных заведений и 9 детских учебных заведений. В частности, специалисты ведомства зафиксировали присутствие детей в школе, в то время как весь учебный процесс должны были перевести в дистанционный режим. Относительно руководства школы составили административный протокол по ст.44-3 КоАП (нарушение правил карантина людей).

Образовательный комплекс Midgard расположен на территории Выставочного центра в Киеве.

Всего в первый день усиленного карантина было зафиксировано 55 нарушений.