Covid-19 Украина

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В Киеве из-за утечки газа эвакуировали жителей девятиэтажки

В Киеве из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей девятиэтажного жилого дома.

Вторник, 7 июля 2020, 14:47

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

“7 июля в 10:53 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение об утечке газа с последующим горением в одной из квартир на ул. Радужная, 69, что в Днепровском районе столицы”, – говорится в сообщении .

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что пожар возник в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома, но к моменту прибытия спасателей признаков горения не наблюдалось.

Фото: ГСЧС

“Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к эвакуации людей. Во время эвакуации обнаружено владельца квартиры, где произошел пожар, с незначительными ожогами кисти правой руки. Мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи. С верхних этажей здания спасателями были эвакуированы 8 человек”, – добавили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

На месте происшествия выезжало 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве.

  • В Дарницком районе Киева, на улице Соломии Крушельницкой, 3а, вспыхнул пожар в одном из многоэтажных домов. 
Теги: ГСЧС, Киев

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