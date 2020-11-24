В Киеве за минувшие сутки подтвердили еще 1422 новых случая коронавируса COVID-19. Это рекордный суточный показатель в столице с начала эпидемии.

Об этом проинформировал в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

“Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 1422 больных коронавирусом. Умерли 30 человек. Всего коронавирус унес жизни 1173 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 61 640”, – написал Кличко.

За сутки коронавирус диагностировали у:

• 865 женщин в возрасте от 18 до 84 лет;

• 471 мужчины в возрасте от 19 до 86 лет;

• 51 девочки от 9 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 23 дней до 16 лет.

Заболел, в том числе, 81 медик.

В больницы столицы госпитализировали 68 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 347 человек. Всего коронавирус преодолели 21 091 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Деснянском районе – 427, в Подольском – 170, в Дарницком районе – 159 случаев.

Предыдущий COVID-рекорд был зафиксирован по состоянию на 19 ноября: тогда заболели 1391 человек.