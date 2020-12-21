Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По предварительной информации, злоумышленник вызвал врачей для оказания ему помощи, так как по его словам, неизвестный якобы распылил ему в лицо газ. Когда приехали медики и начали оказывать помощь пострадавшему в карете скорой, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил с ними конфликт. В результате двое медиков получили телесные повреждения.

По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева, пациент с подозрением на алкогольное опьянение в состоянии агрессии побил их – силой вытолкал фельдшера из машины, толкнул медсестру. В результате первая получила закрытый перелом левой голени со смещением, вторая – закрытую травму левого коленного сустава.

Злоумышленника задержали и доставили в полицию. Им оказался 23-летний уроженец города Александрия Кировоградской области.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Днепровского управления полиции начато два уголовных производства по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.