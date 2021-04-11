Об этом сообщили в Киевской службе спасения в Facebook.
Мужчина был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу №3.
“Медики больницы, что на улице Петра Запорожца 26, куда был доставлен пострадавший, обратились к спасателям КАРС – самостоятельно они не смогли справиться с такой экстраординарной проблемой. Спасение этой части тела требует специального оборудования, осторожности и ювелирной точности”, – говорится в сообщении.
В Киевской службе спасения отметили, что им совместно с медиками удалось снять с полового органа мужчины гайку. Он не пострадал.
Спасатели также призвали граждан быть осторожными и не экспериментировать со своим телом с помощью посторонних предметов.
В Киеве задержали мужчину, который показывал половой орган 8-летнему ребенку.