В Киеве мужчина надел на свой половой орган гайку, однако снять ее самостоятельно не смог.

Об этом сообщили в Киевской службе спасения в Facebook.

Мужчина был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу №3.

“Медики больницы, что на улице Петра Запорожца 26, куда был доставлен пострадавший, обратились к спасателям КАРС – самостоятельно они не смогли справиться с такой экстраординарной проблемой. Спасение этой части тела требует специального оборудования, осторожности и ювелирной точности”, – говорится в сообщении.

В Киевской службе спасения отметили, что им совместно с медиками удалось снять с полового органа мужчины гайку. Он не пострадал.

Спасатели также призвали граждан быть осторожными и не экспериментировать со своим телом с помощью посторонних предметов.

В Киеве задержали мужчину, который показывал половой орган 8-летнему ребенку.