Сегодня, 3 августа, неизвестный мужчина вошел в отделение "Универсал Банка", в Шевченковском районе столицы, и сообщил, что у него в рюкзаке находится бомба.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

“В 12:00 в полицию позвонила представительница АО “Универсал Банк” (Шевченковский район, помещения бизнес-центра “Леонардо”) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию”, – отметил Антон Геращенко.

По его словам, работники банка вышли из помещения, в середине остался руководитель отделения – по собственному желанию.

Введена в действие специальная полицейская операция “Гром”.

Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться.

В комментарии #Буквам пресс-секретарь Шевченковского отделения полиции Анна Зубрева сообщила, что сейчас информация об инциденте проверяется и чуть позже будут известны детали.