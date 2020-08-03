Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.
“В 12:00 в полицию позвонила представительница АО “Универсал Банк” (Шевченковский район, помещения бизнес-центра “Леонардо”) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию”, – отметил Антон Геращенко.
По его словам, работники банка вышли из помещения, в середине остался руководитель отделения – по собственному желанию.
Введена в действие специальная полицейская операция “Гром”.
Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться.
В комментарии #Буквам пресс-секретарь Шевченковского отделения полиции Анна Зубрева сообщила, что сейчас информация об инциденте проверяется и чуть позже будут известны детали.
- Напомним, утром 21 июля, на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус “Берестечко — Красниловка” с заложниками. Он представился Максимом Плохим, однако его настоящее имя, по информации правоохранителей, Максим Кривош. #Буквы рассказывали, что еще известно о злоумышленнике.
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- 23 июля в Полтаве злоумышленник, угрожавший подорвать гранату, сначала взял в заложники сотрудника полиции, а затем обменял его на полковника полиции Виталия Шияна. #Буквы рассказывали все подробности события.
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