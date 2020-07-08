Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко.
“Планом выхода из карантина, который разработало правительство, возобновления учебного процесса в обычном режиме возможно на 4 этапе выхода из карантина. К которому, к сожалению, большинство регионов страны не готовы из-за высокого уровня заболеваемости. Поэтому, учитывая рекомендации правительства, могу сказать одно: до конца карантина обучение будет дистанционным”, – заявил Кличко.
По его словам, исходя из этого Департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения.
Таким образом каждая школа имеет возможность адаптировать программу к техническим возможностям учеников и учителей.
В то же время Кличко подчеркнул, что город делает все, чтобы школы открылись с 1 сентября при благоприятных условиях.
“Город делает все, чтобы 1 сентября, при благоприятной эпидемиологической ситуации, начать учебный процесс в школах. Хочу отметить, что мы уже выделили почти 4 миллиарда гривен на подготовку учебных заведений. Больше всего средств – около двух миллиардов – направили на ремонты в учреждениях образования и на общегородские программы”, – добавил он.
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