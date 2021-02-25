Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.
Движение транспорта частично ограничат с 7:00 27 февраля до 31 мая.
В КГГА отметили, что это первый этап капитального ремонта Индустриального путепровода.
“Работы выполнят в комплексе с обновлением ул. Борщаговской. Это первый капремонт автомобильной части путепровода с момента его построения в 1977 году”, – говорится в сообщении.
С 27 февраля работы начнутся на части путепровода в направлении центра. А на следующей неделе – также в направлении Борщаговки.
Во время работ движение будет частично ограничено на 1,5 полосы на обеих частях путепровода.
Также во время первого этапа ограничат проход пешеходов на части путепровода в сторону центра. Пешеходы смогут двигаться по тротуару путепровода со стороны станции метро “Шулявская”.
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