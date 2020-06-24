Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

“Как вы знаете, правительство разрешило, и власть согласно этому выдала распоряжение о возобновлении работы в столице: ресторанов (без детских комнат), кафе, бассейнов – для индивидуальных тренировок. А также – проведения культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек. Могут работать и театры и кинотеатры – с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними”, – сказал он.

Кличко отметил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям прописала регламенты и условия, при которых могут работать эти заведения. При этом, город будет контролировать соблюдение правил работы всеми заведениями.

Он также подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев вернется к ограничениям.

“Сегодня каждый должен понимать, что надо беречься! Соблюдать элементарные правила: маска в транспорте и в общественных местах, дезинфекторы, социальная дистанция”, – добавил мэр столицы.

Напомним, по состоянию на среду, 24 июня, в Украине за сутки зафиксировано 940 новых случаев COVID-19. Это самый высокий суточный показатель с начала эпидемии в нашей стране. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось на 99 человек.

Рестораны в столице закрыли 17 марта, когда в Киеве было зарегистрировано 2 случая заболевания коронавирусом.