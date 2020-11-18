В Киеве второй день подряд фиксируют COVID-рекорд: за минувшие сутки, 17 ноября, коронавирус обнаружили у 1213 человек. Умерли еще 23 пациентов.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Всего коронавирус унес жизни 1013 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 53 855.

За прошедшие сутки, в частности, заболели:

673 женщины в возрасте от 18 до 94 лет;

451 мужчина в возрасте от 18 до 89 лет;

51 девочка от 25 дней до 17 лет и 38 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Среди них и 39 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 94-х пациентов. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 430 человек. Всего коронавирус преодолели 19556 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе – 169, Подольском – 160 и Деснянском районе – 137 случаев.

Кличко добавил, что на сегодняшний день в стационарах медучреждений города лечится 1961 больной коронавирусом. Из них 32 ребенка.

В тяжелом состоянии находятся 723 пациента. Кислородную поддержку получают 1002 человека. Пол аппаратами ИВЛ – 31 больной.

На сегодня в столице подготовили более 4,5 тысячи коек для приема больных коронавирусом. Заполненность коек в столице – почти 52 %.