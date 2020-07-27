В Киеве двое молодых мужчин угнали автобус "Богдан", их задержала полиция.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Сначала похитители направились в сторону ул. Кирилловской, а затем бросили автобус во дворе на ул. Тульчинской.

“Вчера вечером патрульные получили вызов о завладении маршрутным транспортным средством “Богдан”. Автопатруль обнаружил на остановке растерянного водителя и очевидцев, которые рассказали, что пока водитель отошел, двое парней зашли в салон автобуса и поехали в направлении ул. Кирилловской. Инспекторы немедленно передали ориентировку всем автопатрулям”, – говорится в сообщении.

Очевидцы показали правоохранителям маршрут угонщиков и видео-доказательства. Они ездили на большой скорости и во время движения передавали руль друг другу.

Уже через несколько минут полиция разыскала задержала предполагаемых угонщиков.