Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

“12 марта в 5 час. 51 мин. В Подольском районе, по ул. Лесозащитная, 11-б, на кровле трехэтажного здания для пожилых людей “Серебряный век” возник пожар”, – говорится в сообщении.

В 6:55 пожар был локализован, а в 07:17 полностью ликвидирован.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Спасатели вместе с обслуживающим персоналом с верхних этажей эвакуировали на первый этаж 65 пожилых людей и 15 человек персонала.

Напомним, около 15 часов в четверг, 21 января, в доме на ул. Нижняя Гиивская, 150Б в Харькове произошел пожар. Как выяснилось, в этот дом был оборудован под пребывания пожилых людей. Во время пожара внутри находились около 30 человек. В результате пожара погибли 15 человек, еще 5 пострадали (2 в состоянии средней тяжести, 3 — в удовлетворительном).