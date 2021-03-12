Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
“12 марта в 5 час. 51 мин. В Подольском районе, по ул. Лесозащитная, 11-б, на кровле трехэтажного здания для пожилых людей “Серебряный век” возник пожар”, – говорится в сообщении.
В 6:55 пожар был локализован, а в 07:17 полностью ликвидирован.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
Спасатели вместе с обслуживающим персоналом с верхних этажей эвакуировали на первый этаж 65 пожилых людей и 15 человек персонала.
Напомним, около 15 часов в четверг, 21 января, в доме на ул. Нижняя Гиивская, 150Б в Харькове произошел пожар. Как выяснилось, в этот дом был оборудован под пребывания пожилых людей. Во время пожара внутри находились около 30 человек. В результате пожара погибли 15 человек, еще 5 пострадали (2 в состоянии средней тяжести, 3 — в удовлетворительном).
- Правоохранители задержали четырех подозреваемых в нарушении норм пожарной безопасности, что привело к пожару в пансионате для пожилых людей “Золотое время” (владельца домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат; арендатора дома и его жену – директора частного предприятия, которая фактически руководила учреждением; администратора).
- Позже правительственная комиссия установила причины смертельного пожара с многочисленными жертвами в харьковском нелегальном доме престарелых “Золотое время”. Вероятной причиной пожара назвали действие источника зажигания электрического происхождения.