Сегодня, 31 января в Киеве произошел пожар в торговом центре, погиб человек.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

“В 5:33 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Милославская, 6, в Деснянском районе столицы”, – говорится в сообщении.

Спасатели установили, что пожар возник в комнате охраны, на первом этаже торгового центра.

Во время тушения пожара, пожарные спасли охранника заведения, который находился на третьем этаже. С помощью аппарата защиты органов дыхания, он был выведен на свежий воздух.

Фото: Головного управління ДСНС України у м.Києві

Однако между вторым и третьим этажами спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

“Пожар на площади 50 м.кв. был локализован уже в 6:11 и ликвидирован в 6:25. К ликвидации были привлечены 3 единицы техники, 15 пожарных и штаб ГУ ГСЧС Украины в Киеве”, – говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.