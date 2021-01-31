Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
“В 5:33 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Милославская, 6, в Деснянском районе столицы”, – говорится в сообщении.
Спасатели установили, что пожар возник в комнате охраны, на первом этаже торгового центра.
Во время тушения пожара, пожарные спасли охранника заведения, который находился на третьем этаже. С помощью аппарата защиты органов дыхания, он был выведен на свежий воздух.
Фото: Головного управління ДСНС України у м.Києві
Однако между вторым и третьим этажами спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.
“Пожар на площади 50 м.кв. был локализован уже в 6:11 и ликвидирован в 6:25. К ликвидации были привлечены 3 единицы техники, 15 пожарных и штаб ГУ ГСЧС Украины в Киеве”, – говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.
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