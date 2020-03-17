В Киеве группа злоумышленников, угрожая оружием, отобрали у предпринимателей 100 тысяч медицинских масок.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

“Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева следователями и оперативными подразделениями ГУ НП в г. Киеве и Святошинского УП установлена и задержана группа лиц, которые 13 марта 2020 года совершили вооруженное нападение на предпринимателей, в результате чего завладели медицинскими масками в количестве 100 000 штук”, – говорится в сообщении.

По словам пострадавших, средства индивидуальной защиты на сумму около 1 млн гривен они приобрели в разных местах в течение нескольких недель и через знакомых решили их реализовать.

Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их авто, на место происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с предметами похожими на пистолеты.

Отмечается, что, представившись сотрудниками СБУ и угрожая вероятно оружием, мужчины положили пострадавших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений разъехались в разные направления.

В ходе досудебного следствия правоохранители установили трех лиц, причастных к преступлению, и задержали их. Ими оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют отношения к правоохранительным органам и совершили преступление с целью завладения дефицитными медицинскими масками для их последующей перепродажи.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины и избрания меры пресечения.

Кроме того, продолжаются мероприятия по установлению и задержанию других участников преступления.