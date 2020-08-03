Лидерами электорального рейтинга политических сил на выборах в горсовет являются партии "Европейская Солидарность", за которую бы отдали голоса 19,8% тех, кто определился и намерен голосовать, партия "Слуга народа" с результатом 19,3% и партия "УДАР" - 17,1%.

Об этом говорится в результатах опроса социологической группы “Рейтинг”, проведенного 26-27 июля.

За партию “Оппозиционная платформа – За життя” проголосовали бы 8,0% опрошенных, партию “Батькивщина” – 5,7%, партию Шария – 5,0%, партию “Голос” – 4,6%, партию “Победа Пальчевского” – 4,5%, партию “Сила и честь” – 3,0%, партию “Свобода” – 2,5%.

Рейтинг других политических сил – менее 2%.

Затруднились около 11% опрошенных.

С августа прошлого года рейтинг “Слуги народа” имеет стабильную отрицательную динамику, рейтинги партий “Европейская солидарность” и “УДАР” – имеют положительную динамику.

Опрос проводился 26-27 июля 2020 среди жителей Киева по телефону. В общем социологи опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности не более 2,2%.