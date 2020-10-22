Сегодня в Киеве инвесторы неплатежеспособного банка "Аркада" снова перекрыли улицу Крещатик напротив здания Киевской городской госадминистрации.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, с самого утра инвесторы устроили акцию под Офисом президента, требуя реакции высшего руководства на ситуацию с недостроями.

Впоследствии протестующие колонной отправились на Крещатик к зданию КГГА. Туда же приехала колонна участников автомитинга инвесторов.

Протестующие принесли с собой большие плакаты с надписями: “Президент, ты гарант! Гарантируй достроить!”, “Зеленский, не будь равнодушным к 13000 инвесторам “Аркады”!” и другие.

Они полностью перекрыли движение на улице Крещатик и зажгли дымовые шашки.

Митингующие планируют обратиться к мэру Киева Виталию Кличко. Акция, согласно планам организаторов, должна продлиться до 20:00.

Участники акции отмечают, что еще 25 августа текущего года Национальный банк Украины признал банк “Аркада” неплатежеспособным и запустил процесс ликвидации. Это банк, в который вкладчики инвестировали миллиарды гривен на строительство квартир.

По распоряжению мэра столицы Виталия Кличко, “Киевгорстрой” должен провести аудит трех комплексов (ЖК “Эврика”, “Патриотика” и “Патриотика на озерах”) и подсчитать сколько средств потребуется на достройку. Срок аудита – два месяца. Инвесторам уже официально заявили, что результаты аудита сообщат в ноябре, то есть после выборов.

Инвесторы считают, что после местных выборов об их проблеме забудут.

Они требуют от высшего руководства государства, в частности президента Владимира Зеленского, предпринять меры для восстановления и завершения строительства всех домов без доплат со стороны инвесторов. Подобные требования также выдвинуты к мэру Киева Кличко.