В четверг утром, 22 октября, в Киеве инвесторы жилых комплексов банка "Аркада", который Национальный банк ранее признал неплатежеспособным, пикетировали Офис президента.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Протестующие принесли с собой большие плакаты с надписями: “Президент, ты гарант! Гарантируй достроить!”, “Зеленский, не будь равнодушным к 13000 инвесторам “Аркады”!” и другие.

В руках участники акции держали флаги с надписями “Инвесторы банка “Аркада”.

На тротуаре перед зданием ОПУ протестующие также разложили большой плакат с портретами президента Владимира Зеленского, мэра Киева Виталия Кличко и надписью “Зеленский молчит!”.

Участники акции слушали представителей инвесторов, дудели в дудки и включали периодически музыку.

После завершения акции на Банковой протестующие двинулись пешим шествием к Киевской городской госадминистрации.

Возле КГГА они планируют перекрыть Крещатик и обратиться к мэру Кличко с требованиями.

Параллельно на Крещатик выдвинулся автомитинг инвесторов.

Ні, не матч збірної. Ошукані вкладники банку “Аркада” знову протестують. Сьогодні були під ОП, потім прийшли до КМДА. Обіцяли перекрити Хрещатик. pic.twitter.com/GNWCjx3iF3 — Букви (@Bykvu) October 22, 2020

Участники акции отмечают, что еще 25 августа текущего года Национальный банк Украины признал банк “Аркада” неплатежеспособным и запустил процесс ликвидации. Это банк, в который доверители инвестировали миллиарды гривен на строительство квартир.

По распоряжению мэра столицы Виталия Кличко, “Киевгорстрой” должен провести аудит трех комплексов и подсчитать сколько средств потребуется на достройку. Срок аудита – два месяца. Инвесторам уже официально заявили, что результаты аудита сообщат в ноябре, то есть после выборов.

Инвесторы считают, что после местных выборов об их проблеме забудут.

Они требуют от высшего руководства государства, в частности президента Владимира Зеленского, предпринять меры для восстановления и завершения строительства всех домов без доплат со стороны инвесторов. Подобные требования также выдвинуты к мэру Киева Кличко.