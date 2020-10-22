Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Протестующие принесли с собой большие плакаты с надписями: “Президент, ты гарант! Гарантируй достроить!”, “Зеленский, не будь равнодушным к 13000 инвесторам “Аркады”!” и другие.
В руках участники акции держали флаги с надписями “Инвесторы банка “Аркада”.
На тротуаре перед зданием ОПУ протестующие также разложили большой плакат с портретами президента Владимира Зеленского, мэра Киева Виталия Кличко и надписью “Зеленский молчит!”.
Участники акции слушали представителей инвесторов, дудели в дудки и включали периодически музыку.
После завершения акции на Банковой протестующие двинулись пешим шествием к Киевской городской госадминистрации.
Возле КГГА они планируют перекрыть Крещатик и обратиться к мэру Кличко с требованиями.
Параллельно на Крещатик выдвинулся автомитинг инвесторов.
Ні, не матч збірної. Ошукані вкладники банку “Аркада” знову протестують. Сьогодні були під ОП, потім прийшли до КМДА. Обіцяли перекрити Хрещатик. pic.twitter.com/GNWCjx3iF3
— Букви (@Bykvu) October 22, 2020
Участники акции отмечают, что еще 25 августа текущего года Национальный банк Украины признал банк “Аркада” неплатежеспособным и запустил процесс ликвидации. Это банк, в который доверители инвестировали миллиарды гривен на строительство квартир.
По распоряжению мэра столицы Виталия Кличко, “Киевгорстрой” должен провести аудит трех комплексов и подсчитать сколько средств потребуется на достройку. Срок аудита – два месяца. Инвесторам уже официально заявили, что результаты аудита сообщат в ноябре, то есть после выборов.
Инвесторы считают, что после местных выборов об их проблеме забудут.
Они требуют от высшего руководства государства, в частности президента Владимира Зеленского, предпринять меры для восстановления и завершения строительства всех домов без доплат со стороны инвесторов. Подобные требования также выдвинуты к мэру Киева Кличко.
- 16 октября инвесторы, вложившие деньги в квартиры банка “Аркада” – ЖК “Эврика”, “Патриотика” и “Патриотика на озерах”, вышли на митинг и перекрыли Крещатик.
- Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка “Аркада” (Киев).