По состоянию на 13:00 явка на местных выборах по городу Киеву составляет примерно 16% - это ниже, чем на парламентских выборах.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов.

“По предварительной информации от районных территориальных избирательных комиссий в городе Киеве, которые собирали явку на 13:00 сегодняшнего дня, явка по городу Киеву составляет примерно 16 %. По сравнению с парламентскими выборами 2019 года, она меньше. Тогда явка была больше 20 %” , – сказал он.

Нилов отметил, что самая низкая явка наблюдается в Соломенском районе города, а самая высокая – в Оболонском.

“Меньше всего избирателей пришло в Соломенском районе – 14 %, больше всего, чуть более 17 % избирателей, в Оболонском районе города Киева”, – резюмировал он.