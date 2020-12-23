Вчера вечером в Киеве предприниматели Протестующие пришли в Национальный дворец искусств "Украина", где проходил концерт "95 Квартала". Во дворец взыскали правоохранителей.

Об этом в Twitter сообщил депутат Киевсовета Александр Погребиський и на Facebook-странице SaveФОП.

“Национальная гвардия окружила и взяла под охрану Дворец “Украина”мв Киеве, где проходит концерт “95 Квартала”, – написал депутат.

На фото и видео видно, как сотни правоохранителей окружили кордоном дворец “Украина”. Они были там до прихода митингующих.

Напомним, что ранее протестующие обещали прийти к друзьям президента Владимира Зеленского с “95 Квартала”, чтобы те повлияли на отмену январского карантина.

В SaveФОП уверяют, что из-за их митинга “95 Квартал” отменил концерт в Одессе.