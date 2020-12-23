Об этом в Twitter сообщил депутат Киевсовета Александр Погребиський и на Facebook-странице SaveФОП.
“Национальная гвардия окружила и взяла под охрану Дворец “Украина”мв Киеве, где проходит концерт “95 Квартала”, – написал депутат.
На фото и видео видно, как сотни правоохранителей окружили кордоном дворец “Украина”. Они были там до прихода митингующих.
Ага. Бояться pic.twitter.com/9pk1q64BR9
— червона шапка (@rosakatzman) December 22, 2020
Напомним, что ранее протестующие обещали прийти к друзьям президента Владимира Зеленского с “95 Квартала”, чтобы те повлияли на отмену январского карантина.
В SaveФОП уверяют, что из-за их митинга “95 Квартал” отменил концерт в Одессе.
- 15 декабря в центре Киева на Майдане Незалежности произошли столкновения между митингующими активистами SaveФОП и правоохранителями. После митинга под Парламентом предприниматели двинулись на Майдан Незалежности, где пытались установить палатки, что стало поводом для первых столкновений с правоохранителями. В результате беспорядков пострадали 40 полицейских. После этого протестующие не покинули площадь, и вечером произошли новые стычки. Протестующие остались ночевать на Майдане.
- Президент Владимир Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. Новый орган будет способствовать налаживанию диалога между органами государственной власти и ФЛП.
- Во вторник, 22 декабря, активисты движения #SaveФОП вновь устроили крупную акцию протеста в центре Киева – на Майдане Незалежности.