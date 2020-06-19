В Киеве за минувшие сутки коронавирус COVID-19 обнаружили еще у 92 человек, среди них 6 детей.

Об этом сегодня во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

“Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 92 человека. Один случай – летальный. Всего от коронавируса умерли 96 жителей Киева. На сегодня в столице уже 4176 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сказал он.

В частности, среди заболевших 49 женщин в возрасте от 20 до 92 лет и четыре девочки – от 11 до 16 лет. А также 37 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет и двое мальчиков, которым 10 месяцев и 4 года.

В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие находятся на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 46 человек. Всего коронавирус преодолели 1332 жители столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 14, Оболонском – 13, Святошинском – 12 случаев и в Подольском – 11.

Кроме того, Кличко сообщил, что в стационарах столичных больниц с диагнозом коронавирус сейчас находятся 222 пациентов, 47 – в тяжелом состоянии.

“В больницах города с диагнозом коронавирус находятся 222 пациентов, в том числе 7 детей. И 57 человек – с подозрением на COVID-19, в том числе и 5 детей. 47 больных – в тяжелом состоянии. Трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких”, – сказал он.