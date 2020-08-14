В Киеве за сутки обнаружили 158 новых случаев заражения коронавирусом, один человек умер.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 10160 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 150 жителей Киева.

За минувшие сутки, в частности, заболели:

81 женщина в возрасте от 18 до 85 лет;

72 мужчины в возрасте от 18 до 91 года;

2 девочки – 2 и 16 лет и 3 мальчика от 1 до 12 лет.

Среди них и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 38 человек. Всего коронавирус преодолели 3316 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 37, Оболонском и Соломенском – по 23, а также в Днепровском районе – 22 случая.