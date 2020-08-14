Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
На сегодня в столице уже 10160 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 150 жителей Киева.
За минувшие сутки, в частности, заболели:
- 81 женщина в возрасте от 18 до 85 лет;
- 72 мужчины в возрасте от 18 до 91 года;
- 2 девочки – 2 и 16 лет и 3 мальчика от 1 до 12 лет.
Среди них и четверо медиков.
В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
За минувшие сутки выздоровели 38 человек. Всего коронавирус преодолели 3316 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 37, Оболонском и Соломенском – по 23, а также в Днепровском районе – 22 случая.
- Киев попал в желтую зону карантина. Такое решение накануне приняла Комиссия ТЭБ и ЧС.