Больницы Киева, определенные для приема больных "второй волны" с подозрением на COVID-19, имеют необходимый кадровый и материально-технический потенциал.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

“Завершил объезд больниц, которые определены для приема “второй волны” больных с подозрением на коронавирус. Руководители учреждений уже отработали логистику приема больных и готовы их принимать”, – написал он.

По его словам, сейчас все учреждения имеют кадровый и материально-технический потенциал для приема больных с коронавирусом: “Инфекционные отделения медицинских учреждений укомплектованы необходимой медицинской техникой и частично обеспечены лекарственными препаратами. В некоторых отделениях организовано дополнительное разведение кислородной сети. Это необходимо для предоставления кислородной терапии больным коронавирусом. Кроме того, учреждения получили достаточное количество дезинфицирующих средств для санитарной обработки помещений”.

“Невероятно порадовала уверенность врачей. В этой борьбе они – движущая сила. Уверен, вместе мы все преодолеем!”, – отметил Поворозник.

Он также подчеркнул, что в первую очередь всем необходимым обеспечиваются медицинские учреждения “первой волны”. В случае госпитализации больных в учреждения “второй волны” в оперативном режиме будет осуществляться перераспределение необходимых средств.

“Мы не останавливаемся на этом и работаем дальше: совместно с социально ответственным бизнесом будем обеспечивать деятельность больниц для приема и оказания качественной медицинской помощи больным коронавирусом”, – добавил замглавы КГГА.